شكرا لقرائتكم خبر عن «هافاس» تفوز بعقد الترويج للجناح الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
فازت «هافاس باريس» بعقد للعمل مع «الشركة الفرنسية للمعارض» (COFREX)؛ من أجل تعزيز استراتيجيتها الهادفة إلى الترويج للجناح الفرنسي في «إكسبو دبي 2020». وسوف تعمل «COFREX» مع مكتبي «هافاس باريس» و«هافاس دبي» مجتمعين، على مدار سنتين ونصف السنة، على تطوير وتطبيق استراتيجيتها للعلاقات العامة، من أجل تعزيز طموحات فرنسا الوطنية في هذا الحدث العالمي.
وبدأت «هافاس باريس» مهامها اعتباراً من مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسوف تتولى أول حدث كبير، هو الكشف عن تصميم الجناح الفرنسي الذي اختارته «COFREX»، في يناير/ كانون الثاني 2019. وسوف يتبع ذلك، إطلاق العديد من المشاريع، بما في ذلك شعار «نور الأنوار» الذي يتميز به الجناح في «إكسبو 2020» بنسخته الجديدة.
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