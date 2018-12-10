«الإمارات لتموين الطائرات» مشغل جناح نيوزيلندا

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تم اختيار «الإمارات لتموين الطائرات»، لتقديم خدمات الضيافة والدعم التشغيلي لجناح نيوزيلندا في معرض إكسبو 2020 دبي الذي سيقام على مساحة 2000 قدم مربعة.

بحضور أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وجيريمي كلارك واتسون سفير نيوزيلندا لدى دولة الإمارات، وقّع اتفاقية الشراكة سعيد محمد، المدير التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات وكلايتون كيمبتون المفوض العام النيوزيلندي لإكسبو دبي 2020.

وقال محمد: «تعد نيوزيلندا من أهم الوجهات العالمية، وسيسمح لنا نهجها المبتكر في مجال الضيافة باستعراض خبراتنا في مجال المأكولات والضيافة وتوفير تجرية فريدة من نوعها لزوار الجناح».

سيقوم أشهر الطهاة النيوزيلنديين والعالميين بتحضير أطباق نيوزيلندية عريقة باستخدام أجود المكونات. ويعتبر اختيار شركة الإمارات لتموين الطائرات لتشغيل جناح نيوزيلندا علامة فارقة في تاريخ الشركة ومجموعة الإمارات، وتعزيزا للدور الريادي للشركة في مجال التموين. وسيقوم فريق طهاة الإمارات لتموين الطائرات، المؤلف من 1800 طاه من 52 دولة، بزيارة نيوزيلندا مطلع العام المقبل لاختيار أفضل المنتجات والمشروبات من المؤسسات المحلية النيوزيلندية لتقديمها في جناح إكسبو 2020 دبي.

وقال كيمبتون: «إن جناح نيوزيلندا أو كيتايكيتانغا أو كرم الضيافة المتأصل في شعب نيوزيلندا هو ما يجعلنا مميزين. ونحن سعداء باختيار الإمارات لتموين الطائرات كشريك مميز قادر على إبراز عراقة المأكولات والمشروبات النيوزيلاندية ومشاركتها مع زوار إكسبو دبي 2020».