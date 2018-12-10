«ميبا 2018» ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يتوّج افتتاح معرض «ميبا» في دورته الثامنة في موقع معرض دبي الطيران، بدبي الجنوب اليوم، سنتين من التوقعات الإيجابية بالنسبة لمجتمع قطاع طيران رجال الأعمال. وسيشمل الحدث إقامة مؤتمر «ميبا دبي»، وستوفر عودة الحدث الذي يُقام كل سنتين منصة عالمية لالتقاء ممثلين عن كبرى الشركات الرئيسية في مجال طيران رجال الأعمال على أرض دولة الإمارات.

ويؤكد الخبراء أن «ميبا» يوفر منصة مثالية لتوليد الأعمال تجمع العارضين والزوار.

وسيتحدث عدد من رواد الصناعة الرئيسيين في مؤتمر «ميبا» حول مجموعة كبيرة من الموضوعات وسيقدمون تحليلات متعمقة حول أحدث الاتجاهات والقوانين واللوائح التنظيمية في الأسواق، إضافة إلى مناقشة مستقبل تصميم الطائرات الخاصة. كما سيتم التركيز على الابتكار وكيفية تأثير التقنيات الجديدة على الصناعة وتقييم عمليات «البلوك تشين» والأمان السيبراني بشكل مفصّل.

وسيشمل المؤتمر على مدى يومين كلمات رئيسية لمشاركين بارزين، ويقود مجموعة المتحدثين جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي، مطارات دبي، و بدر العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في مبادلة للاستثمار. ومن المتحدثين الآخرين ستيف كاس، نائب الرئيس لتطوير ودعم المبيعات في شركة جلف ستريم، وإنجين باسيورت، مدير شركة ساتكوم دايركت، وتوبياس لابس، نائب الرئيس الأعلى في شركة كوملاكس.