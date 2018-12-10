شكرا لقرائتكم خبر عن سحر دبي يرفع عدد ليالي إقامة السياح الدوليين 3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن أحدث الأرقام الخاصة بأعداد الزوار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وتشير آخر الإحصاءات إلى أنّ دبي تسير بخطى ثابتة لتصبح أكثر المدن زيارة على مستوى العالم، سواء للترفيه أو للأعمال أو للفعاليات.

استقبلت دبي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر/‏‏ أيلول الماضي حوالي 11.58 مليون زائر، وتصدّرت الهند الأسواق الرئيسية لدبي، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، فيما حلّت المملكة المتحدة في المركز الثالث، وهو ما يؤكد على قدرة دبي على المحافظة على أسواقها التقليدية، وكذلك استقطاب شرائح متنوعة من الزوار من شتى أنحاء العالم.

واستمرت كلٌّ من روسيا والصين وألمانيا بتسجيل معدّلات نمو ملحوظة، خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، حيث سجّلت روسيا نسبة نمو بلغت 60% عبر 460 ألف زائر، تم استقبالهم في دبي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. وجاءت هذه الزيادة مدعومة بنمو في القدرة الاستيعابية لشركات الطيران وصل إلى 19% للرحلات المباشرة، إلى جانب مزايا منح تأشيرات الدخول عبر منافذ الدولة لرعايا كل من الصين وروسيا التي بدأت منذ عامين. ولقد استفادت الصين من هذه الإجراءات الميسرة الخاصة بالتأشيرات، والتي عزّزتها استراتيجية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين، مما ساهم في تعزيز النمو واستمرار الصين في احتلالها للمركز الرابع، ضمن قائمة الأسواق الرئيسية، بنسبة نمو بلغت 12%، عبر 641 ألف زائر، مقارنة مع 573 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2017. كما سجّل الزوّار من ألمانيا نمواً أكبر وبنسبة 15%، خلال الفترة من يناير/‏‏ كانون الثاني وحتى سبتمبر 2018؛ ليرتفع العدد من 338 ألف زائر إلى 388 ألفاً، لتحتل بذلك المركز الثامن، ضمن أبرز الأسواق الرئيسية العشرة لدبي.

أما فيما يتعلق بالنتائج وفقاً للمناطق، فقد بلغت نسبة الزوار لليلة واحدة من منطقة أوروبا الغربية 20% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بالرغم من قوة الدولار الأمريكي، ما يعكس قدرة دبي على استقطاب شرائح جديدة من هذه الأسواق. كما أن محافظة دبي على مكانتها السياحية الرائدة بالنسبة لهذه المنطقة منذ العام 2017 تؤكد على نجاح استراتيجيات حملات تسويق الوجهة التي يتم تطويرها، وفقاً لاحتياجات الزوار، عبر منصات تسويقية متنوعة. وجاءت منطقة الخليج العربي في المرتبة الثانية من حيث استقبال أعداد الزوار لتمثل 19%، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 17% وشمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 11%، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأقاليم الشمالية بنسبة 10%، فيما بلغت نسبة الزوار من روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 8%، وشهدت أعداد الزوار من الأمريكتين زيادة طفيفة لتصل إلى 7%. كما شهدت أعداد الزوار من إفريقيا أيضاً زيادة خفيفة لتصل إلى 6%، وحافظت أسترالاسيا على حصتها البالغة 2%. ويعكس هذا التنوع الجغرافي الكبير في زوار دبي استراتيجية تنويع الأسواق التي تعتمدها الإمارة، وتهدف إلى استقطاب زوار من شرائح متنوعة من مختلف أرجاء العالم.

وتؤكد هذه الأرقام أن تحقيق النمو المستدام في الأسواق العالمية ممكن من خلال اعتماد التنوع في استراتيجيات التسويق الدولية؛ لما له من دور في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على منطقة محددة، بما في ذلك التحديات الاقتصادية وتقلبات العملة.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: شهدت الشهور التسعة الأولى من العام الجاري أداءً ثابتاً في أسواقنا الرئيسية التقليدية، والتي دعمها النمو القوي في المزيد من الأسواق الناشئة، مع حرص دبي على تنويع قاعدة زوّارها الدوليين. ولقد استقبلت الإمارة 11.58 مليون زائر حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مما حافظ على مركزها كرابعة أكثر مدن العالم زيارة، بحسب مؤشر ماستر كارد للمدن العالمية المقصودة 2018، كما أننا نعمل بجهد؛ من أجل تحقيق أهدافنا مع نهاية الربع الأخير من هذا العام، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية.

وخلال هذا العام، ودعماً لتنويع قاعدة زوار المدينة، نظمت (دبي للسياحة) حملات استهدفت أسواقاً محددة؛ لتلبية التطلعات المختلفة للزوار، ومن بينها إنتاج الفيلم الترويجي #كن_ضيفي، الحائز عدة جوائز عالمية، وتم خلالها التعاون مع شخصيات عالمية مشهورة من الهند والصين، وذلك بهدف زيادة الوعي؛ حيث تمكّنت الحملة من استقطاب أكثر من 100 مليون مشاهدة في الهند خلال ثمانية أسابيع، و133 مليوناً في الصين، في غضون سبعة أسابيع فقط.

وبالتطلع نحو الربع الأخير من العام الجاري، وإلى بداية عام 2019، تشير التوقعات إلى تحقيق المزيد من النمو مدعوماً بالعديد من المبادرات، ومن بينها منح تأشيرة دخول للمسافرين الترانزيت عبر مطارات دبي مجاناً، بدون رسوم لأول 48 ساعة من إقامتهم في دبي. كما تم اتخاذ إجراءات ميسرة لتأشيرات الدخول، مثل إعفاء من هم دون سن ال 18 من رسوم تأشيرة الدخول، في حال مرافقتهم لشخص بالغ خلال فترة الصيف من كل عام، وهو الموسم المهم للعائلات.

4 % زيادة المنشآت الفندقية وحجز 21 مليون ليلة

ساهم النمو السياحي في زيادة المعروض من خيارات الإقامة الفندقية، عبر توفير 706 منشآت فندقية، بزيادة قدرها 4%، مقارنةً مع 678 منشأة، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ولقد بلغ عدد الغرف الفندقية في الإمارة حتى شهر سبتمبر 2018 حوالي112,381 غرفة، بزيادة قدرها 6%، مقارنة مع عدد الغرف التي توفرت في عام 2017 والبالغة 106,167غرفة، وحافظت المنشآت الفندقية على تسجيل معدلات إشغال بنسبة 75%، مما يؤكد على استقرار القطاع، بالرغم من زيادة السعة الفندقية، كما بلغ عدد الليالي الفندقية المحجوزة 21.89 مليون ليلة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.