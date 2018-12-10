«اتصالات» تطلق باقات «فريدوم» بدون عقد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «اتصالات» أمس عن إطلاق باقات «Freedom» الجديدة لخط الفاتورة، والتي توفر الحرية في اختيار عدم الالتزام بعقد اشتراك، أو الاشتراك بعقد لمدة سنة.

أصبح بإمكان عملاء «اتصالات» الحصول على سعة من البيانات والدقائق دون الحاجة إلى الالتزام بعقد اشتراك، كما يمكن لمشتركي باقات «Freedom» بعقد لمدة سنة الوصول المجاني إلى خدمة Apple Music لمدة 6 أشهر، علاوةً على توفير ما يصل إلى 20% من قيمة الإيجار الشهري للباقة.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين 6 باقات مختلفة، بدءاً من 100 درهم مع باقة «Freedom 100»، في حين يمكن الحصول على المزيد من البيانات عبر باقة «Freedom 275»، وأيضاً يمكن للمشتركين ذوي الاستخدام العالي للإنترنت اختيار باقة «Freedom 1000».