«المالية» تطلق منظومة جديدة للدفع الرقمي في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أعلنت وزارة المالية عن إتمام الاستعدادات لمنظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة والتي من المنتظر إطلاقها عام 2020 بمشاركة ما لا يقل عن 4 بنوك مصدرة. ويتم في الوقت الحاضر التعامل مع بنك مصدر واحد «أبوظبي الوطني»، وذلك خلال اجتماعها الأول مع مسؤولي الجهات الاتحادية الحكومية والمحلية.

وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية خلال مؤتمر التحول المستقبلي للدرهم الإلكتروني أمس في دبي: إن المشاركة في المنظومة متاحة لكافة بنوك الدولة. حيث تم بالفعل الاتفاق مع أربعة بنوك مصدرة للبطاقات ضمن المنظومة

أشار يونس خوري إلى أن كل البنوك التي لديها رخصة إصدار بطاقات من مصرف الإمارات المركزي يحق لها المشاركة في المنظومة، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة لن تحتاج سوى الهواتف المحمولة وهذا هو التحول المهم والجديد.

وقال إن 200 مليون معاملة (خدمة) تم تحصيلها عبر منظومة الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني في السنوات الخمس من 2013 إلى 2017، بقيمة إجمالية 41 مليار درهم. وقال إن قيمة التحصيل عبر المنظومة سجل نمواً لافتاً وصل معدله إلى 52% في العام الجاري (مقابل عام 2017) مع نحو 50 ألف معاملة و30 مليار ردهم.

ولفت إلى أن المنظومة الجديدة تستوعب الحلول الجديدة المبتكرة في العالم وكذلك العملات الرقمية والافتراضية بشرط وجود رخصة من مصرف الإمارات المركزي.

وتوقع عدم وجود زيادة في إيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر الدرهم الإلكتروني في العام المقبل نظراً لثبات رسوم الخدمات الحكومية وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر وأي نمو متوقع في الإيرادات ستكون الزيادة من خلال توسيع المنظومة على الجهات المحلية الأخري.

وأشار إلى أن نسبة التحصيل عبر المنظومة تصل حالياً إلى 98% من إجمالي الرسوم الاتحادية، وهناك تطلع إلى أن تخدم المنظومة العديد من الجهات المحلية الإضافية.

وقال إن الوزارة تعمل حالياً بمنظومة الدرهم الإلكتروني مع 53 جهة منها 14 وزارة و17 هيئة اتحادية مستقلة، والباقي من الهيئات والدوائر المحلية وكبرى بعض الشركات.

ومن جهتها قالت عزة محمد السويدي مديرة إدارة تنمية الإيرادات العامة بوزارة المالية إن المنظومة الجديدة واستراتيجية التحول المستقبلي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال المدفوعات من خلال تطوير بنية تحتية للمدفوعات تسهل تجربة المستخدم وتعزيز فعالية تطبيقات نماذج الأعمال والابتكار.

ولفتت إلى أن المنظومة الجديدة ستشهد تقديم خدمات بنوك متعددة، فيما تتضمن منصة لإدارة عمليات الدفع والمقاصة بواقع 50 عملية في الثانية الواحدة.

وأكدت أن عمليات التسويات ستكون لحظية من خلال قنوات دفع الرسوم الإنترنت وأجهزة نقاط البيع وأجهزة الموبايل والأكشاك الإلكترونية، فيما تتضمن عمليات إصدار القيود المحاسبية لتسوية إيرادات الجهات آلياً ثلاثة أشكال.

وقالت إن التحول يستهدف العمل مع كافة البنوك الوطنية والعاملة في الدولة والتكامل مع تشغيل مقسم وطني للدفع الرقمي تنافسي إقليمياً ودولياً بالمواءمة مع المسؤوليات التنظيمية والتشغيلية لمصرف الإمارات المركزي، كما تستهدف تحفيز المشاركة الفاعلة لكافة الجهات الوطنية المختصة والكيانات الحكومية والتجارية لتقديم خدمات الحلول الرقمية لتوسعة نطاق استفادة كافة فئات المجتمع.

وقالت إن القيمة التقديرية للعلامة التجارية لبرنامج الدرهم الإلكتروني المملوك بالكامل لوزارة المالية تصل إلى 3 مليارات درهم.

وحضر المؤتمر سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، ومدير إدارة الإيرادات العامة، ووكلاء الوزارات، والمديرون العامون في الهيئات الاتحادية ومديرو الجهات المحلية في الدولة المرتبطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني.

وتسعى الوزارة من خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية للتحول المستقبلي إلى ترسيخ هوية وطنية ذات ﻋﻼﻣﺔ تجارية ﻟتطوير المدفوعات الوطنية وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات، حيث ستساهم منظومة الدفع الجديدة في حماية النظام المالي في الدولة وضمان استدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم وخدمات الحكومة الاتحادية بكفاءة وفعالية وبما يُسهل تجارب المستخدمين ويرتقي بمؤشرات رضا وسعادة المتعاملين.

توحيد وتطوير المنظومة الرقمية

أكدت المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية على ترحيب الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية لتوحيد وتطوير المنظومة الرقمية للمدفوعات في الدولة بما يحقق قيمة مضافة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضافت إن المنصة الرقمية الجديدة ستساهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفي رفع مستويات التعاون البيني بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فضلاً عن دور هذه المنصة في تطبيق أعلى معايير الحوكمة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.

أفضل تطبيقات الحلول التكنومالية

تم خلال الاجتماع استعراض مراحل تطور منظومة الدرهم الإلكتروني منذ إطلاق الجيل الأول عام 2001، والخطة الاستراتيجية التي وضعتها لضمان استدامة المنظومة والمقرر تطبيقها اعتباراً من عام 2020، حيث تسعى الوزارة لأن تقدم منظومة الدرهم الإلكتروني أفضل تطبيقات الحلول التكنومالية . وتشمل الخطة الاستراتيجية للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني تطوير آليات الدفع الرقمي في الدولة، والعمل مع كافة البنوك الوطنية والعاملة في الدولة، فضلاً عن ﻣﺳﺎﻧدة تحقيق أهداف اﻷﺟﻧدة الوطنية ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻧﻣﺎذج اﻷﻋﻣﺎل والتنافسية.

منصة مشتركة

قال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الهيئة تسعى دائماً لتبني الحلول الرقمية المتقدمة بما يساهم بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، وفي هذا الإطار فإن استراتيجية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني والتي قدمتها وزارة المالية خلال الاجتماع تمثل خطوة مهمة من شأنها وضع منصة مشتركة تساهم بتطوير وتوحيد عمل الجهات الاتحادية فيما يتعلق بنظم المدفوعات وتحصيل الإيرادات وفق أفضل معايير الحوكمة وبما يضمن أعلى درجات الحماية لتعاملات العملاء.