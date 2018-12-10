تعاون مع «آي بي إم» لإطلاق تطبيق يوظف ال «بلوك تشين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أدنوك عن تعاونها مع شركة «آي بي إم» في مشروع تجريبي لنظام آلي يوظف تقنية «البلوك تشين»، يهدف لتحقيق التكامل في عمليات حساب الكميات المنتجة يومياً والمتبادلة بين مجموعة شركات أدنوك في مجال إنتاج النفط والغاز. ويوفر هذا النظام الرائد، منصة آمنة لتتبع العمليات والتحقق منها وتنفيذها في كل مرحلة بدءاً من عملية الإنتاج وصولاً إلى العميل.

أعلن ذلك عبد الناصر المغيربي، مدير وحدة التكنولوجيا الرقمية في «أدنوك»، خلال مشاركته في فعاليات «جمعية وورلد إنيرجي كابيتال» في لندن. واستعرضت «أدنوك» أمام قادة القطاع النجاحات المبكرة التي تم تحقيقها من خلال توظيف «البلوك تشين» وغيرها من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في مختلف أعمالها لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وبحسب «أدنوك»، يسهم استخدام تقنية «البلوك تشين» في تقليل الوقت اللازم لتنفيذ العمليات بين الشركات العاملة في مجموعة أدنوك، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية بشكل كبير في مختلف مراحل وجوانب الأعمال، وفي تعزيز موثوقية بيانات الإنتاج.

وقال زاهد حبيب، نائب رئيس قسم حلول البتروكيماويات والبترول في «آي بي إم»: ستتمكن أدنوك من خلال هذا المشروع التجريبي من الاستفادة بشكل أكبر من مختلف أصولها، فبشروط بسيطة، ستحقق الشركة أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط تنتجه.