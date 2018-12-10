«العليا للمناطق الاقتصادية» تستعرض مزايا الصناعات الغذائية في «سيال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

في إطار دعمها المتواصل لقطاع الصناعات الغذائية والأمن الغذائي في الدولة، تشارك المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، في معرض «سيال الشرق الأوسط 2018» الذي ينطلق اليوم.

ويشهد قطاع الإنتاج الغذائي في أبوظبي نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى ازدهار الأسواق المحلية وأسواق التصدير المتنامية. وحققت إمارة أبوظبي قدرة عالية على إنتاج السلع التنافسية ذات القيمة المضافة، كما ساعد توفر شبكات لوجستية قوية بالإمارة، وما تتميز به من موقع جغرافي استراتيجي، في ظهورها كواحدة من أهم مراكز إنتاج وتصنيع الأغذية الإقليمية.

وقامت «المؤسسة العليا» بتطوير منطقة مخصصة للصناعات الغذائية تمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع في مدينتي أبوظبي والعين. وتحتضن المنطقتان حالياً أكثر من 20 منشأة في المرحلة التشغيلية تتنوع ما بين مصانع متوسطة وأخرى كبيرة. وتعمل هذه المصانع في إنتاج مياه الشرب المعبأة والمشروبات الغازية والتمور والأعلاف الحيوانية ومنتجات الدواجن والألبان وغيرها.

من جانبه قال سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: «إن قطاع الصناعات الغذائية، يشهد خلال الفترة الحالية نمواً وازدهاراً بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، وفي إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، لاسيما في ظل توفر مواقع استراتيجية للمدن الاقتصادية التابعة للمؤسسة العليا، التي تلائم مختلف أحجام الاستثمارات، من الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم، التي تهدف للوصول إلى الأسواق المحلية والأسواق الناشئة في الشرق الأوسط والشرق الأقصى على حد سواء».