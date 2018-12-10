«اقتصادية عجمان» تفوز بجائزة النجمة الذهبية لسعادة المتعاملين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

فازت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بجائزة النجمة الذهبية لسعادة المتعاملين، وذلك خلال الحفل الذي نظمه المركز العربي لتكنولوجيا الخدمات الذكية والابتكار في فندق «إنتركونتيننتال» دبي، بالتعاون مع «اكسلانس اواردز أكاديمي»، حيث تم اختيار الدائرة نظير تميزها في تقديم خدمات رقمية متكاملة للمتعاملين، بما يواكب توجهات الحكومة نحو الابتكار والتحول الذكي وبهدف تعزيز سعادة المتعاملين.

وقال علي عيسى النعيمي مدير عام الدائرة بهذه المناسبة: «يأتي هذا التكريم ليؤكد التقدم الذي أحرزته الدائرة في مجال خدمات المتعاملين، من خلال التحول الرقمي الذي بلغت نسبته 91% من إجمالي خدمات الدائرة، وأكد النعيمي أن الدائرة تواكب توجهات الحكومة نحو التركيز على المتعامل وتسهيل إجراءات تراخيص الأعمال، لإسعاد المجتمع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».

ومن أبرز الخدمات الذكية التي أطلقتها الدائرة، إصدار الرخصة الفورية للمؤسسات الفردية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة ويستغرق إنجازها 5 دقائق، وتشمل أيضاً التجديد والاستعلام عن بيانات الرخصة، كما تم تحويل شكاوى الغش التجاري إلى خدمة ذكية، إضافة إلى التصاريح التجارية وحجز الأسماء التجارية، ومن المتوقع اكتمال باقة الخدمات الذكية في غضون شهر.