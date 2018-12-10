ضغوط البيع تعمّق جراح الأسهم في مستهل الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سجلت مؤشرات الأسواق المحلية انخفاضات جديدة، في مستهل جلسات الأسبوع، بفعل النزيف المستمر لمعظم الأسهم، في وقت جدد الخبراء الدعوات إلى ضرورة بحث الجهات المسؤولة عن أسباب هذه الانخفاضات في ظل متانة الاقتصاد الوطني.

هوى مؤشر سوق دبي بنسبة 1.15% عند مستوى 2550.5 نقطة، وهو الأدنى له في أكثر من خمس سنوات أي منذ سبتمبر /أيلول 2013، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي إلى 4836.44 نقطة، وبنسبة 0.83%.

واقتنصت المحافظ الاستثمارية هذه التراجعات لتضخ في سوق دبي 45 مليون درهم محصلة شراء، فيما كشفت بيانات السوقين توجهاً شرائياً للأجانب غير العرب نحو أسهم شركات أدنوك للتوزيع وسوق دبي المالي وأبوظبي الأول.

وسجلت الأسواق سيولة بقيمة 381.7 مليون درهم، منها 244 مليون درهم في دبي، و 137.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 408.6 مليون سهم، توزعت بواقع 339.36 مليون سهم في دبي، و69.3 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 65 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 41 شركة، وجاء ذلل عبر تنفيذ 3208 صفقات.

وتعمقت خسائر سوق دبي، بفعل انخفاض أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والسلع والخدمات والاتصالات. ونزل قطاع العقار بنسبة 1.35% بعد نزول سهم إعمار العقارية 1.88% وأرابتك 3.12% وداماك 2.89% وديار 5.8%. كما نزل قطاع البنوك بنسبة 0.95% إثر نزول سهم دبي الإسلامي 0.97% والإمارات دبي الوطني 1.1%. وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 3.25% نتيجة تراجع سهم دبي للاستثمار 2.44% وسوق دبي المالي 3.85% وشعاع كابيتال 10%.

في المقابل، ارتفع قطاع النقل هامشياً بعد ارتفاع أرامكس 0.48% والخليج للملاحة 1%، فيما نزل سهم العربية للطيران 0.8%.

من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نتيجة نزول جماعي للمؤشرات القطاعية كافة، مع استقرار قطاع الخدمات. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.86% مع نزول سهم أبوظبي الأول 1.42%، فيما تقلصت خسائر القطاع بشكل طفيف للغاية، بعد صعود أبوظبي التجاري 0.37% ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.63%.

وهبط قطاع العقار بنسبة 0.34% بعد هبوط سهم إشراق 2.16%، ورأس الخيمة العقارية 1.37%، فيما استقر سهم الدار دون تغيير. وتراجع قطاع الاتصالات 0.71% نتيجة تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، فيما هبط قطاع الطاقة بنسبة 1.93% بفعل نزول سهم طاقة 7.92% وأدنوك للتوزيع 2.17% مع استقرار سهم دانة غاز.

وتصدر سهم واحة الزاوية التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 62.1 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 2.07 درهم، تلاه سهم أبوظبي الأول بسيولة قدرها 16.3 مليون درهم، وانخفض بنسبة 1.42% إلى 13.92 درهم، وجاء ثالثاً سهم اتصالات عبر استقطابه سيولة قرب 14 مليون درهم، وهبط بنسبة 0.71% ليغلق عند 16.78 درهم.

وفي سوق دبي كانت الصدارة ل «الاتحاد العقارية» بقيمة 69.5 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.29% إلى 0.47 درهم، تلاه سهم جي أف إتش بسيولة بقيمة 33.28 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 1.12 درهم، وجاء ثالثاً سهم سلامة للتأمين بسيولة بقيمة 27 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 6.11% وأغلق عند 0.46 درهم.

وكان أكبر الأسهم الرابحة في سوق العاصمة، سهم مصرف أبوظبي الإسلامي مرتفعاً بنسبة 3.63% ليغلق عند 4 دراهم، فيما سجل سهم الاتحاد للتأمين التراجع الأكثر بنسبة 9.66% إلى 0.87 درهم.

وسجل سهم غلفا للمياه ارتفاعاً بالحد الأعلى في سوق دبي بنسبة 14.95 % مغلقاً عند 8.46 درهم، في المقابل، نزل سهم شعاع كابيتال 10% إلى 0.88 درهم. وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 5.45 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.35 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، ومليون درهم محصلة شراء الخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 5.45 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.5 مليون درهم محصلة بيع العرب، و959 ألف درهم فقط محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم على أسهم شركات أدنوك للتوزيع وسوق دبي المالي وأبوظبي الأول، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات دي إكس بي والاتحاد العقارية ودبي للاستثمار ودانة غاز.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 45 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل، بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 25.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 25.8 مليون درهم محصلة شراء، في حين اتجهوا نحو البيع بدبي بصافي استثمار بلغ 45 مليون درهم محصلة بيع.