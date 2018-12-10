مشاركة واسعة في سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح علي إبراهيم، نائب المدير العام في «اقتصادية دبي»، فعاليات الدورة التاسعة من سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي، في مركز المؤتمرات في فندق «جميرا بيتش» بدبي، وكان برفقته الدكتور عبد السلام المدني، رئيس «اندكس القابضة»، وعدد من المسؤولين وأصحاب القرار.

يعد المؤتمر والمعرض الذي يستمر على مدار يومين متتاليين، حدثاً دولياً في مجال المحتوى الترفيهي والإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ يجمع تحت سقف واحد، عدداً من المتحدثين المحليين والعالميين وأبرز الشخصيات في قطاع صناعة المحتوى، لمشاركة آخر التطورات والأفكار والخبرات في السوق الإعلامي والترفيهي، على المستوى الإقليمي والعالمي.

ويأتي سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي في وقت يشهد فيه قطاع الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تغييرات كبيرة مع افتتاح السوق السعودي، والتأثير القوي لجيل الألفية في إنشاء المحتوى واستهلاكه.

وخلال اليوم الأول، رحب المنظمون بأكثر من 500 من المشترين والمنتجين المسجلين مسبقاً. وطرح المؤتمر عدداً من الموضوعات الملحة في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى، والتحديات التي تواجهها، بما فيها عملية الاستحواذ على المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قدمها أحمد عبد الحميد من قناة ماجد للأطفال، وطارق أبو لغد من الشبكة العربية للإعلام، وبشار دوبا من «كيوبيك كونكت».

وقال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اندكس القابضة»: «شهد قطاع الإعلام والمحتوى الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية بفضل التطور التكنولوجي الهائل، إلى جانب الطلب المتزايد على خدمات الفيديو حسب الطلب، وغيره من وسائل الترفيه الأخرى التي ظهرت مؤخراً. ومن هذا المنطلق، ونظراً لضرورة مواكبة التغيرات التي أثرت في طريقة مشاهدة وتفاعل الجمهور مع المحتوى في المنطقة، يأتي سوق دبي الدولي للمحتوى ليشكل منصة مثالية تستقطب المهتمين بهذا القطاع، من مختلف دول العالم، بهدف تطوير المحتوى وتعزيز فرص النمو والانتشار في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 350 مشترياً مستضافاً، و50 شركة محلية وعالمية. ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث البارز أكثر من 750 زائراً ومشاركاً من المنطقة والعالم.

كما تميز الحدث هذا العام، بتقديم وعرض خدمة الاجتماعات المخطط لها مسبقا، التي تم من خلالها ترتيب أكثر من 530 اجتماعاً بين المشترين.