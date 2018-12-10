شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد تعلن عزمها نشر قائمة بالشركات غير الملتزمة بإرسال القوائم المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، نشر إدارة البورصة إعلان عن الشركات المزمع إيقاف التداول عليها لعدم التزامها بإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة بعد مضى 45 يوماً كحد أقصى من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة.

وحددت إدارة البورصة، أن يتم هذا الإيقاف قبل 15 يوما من تاريخ إيقاف التعامل عليها- وذلك طبقا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والوارد بها: "يتم إيقاف التعامل على الأوراق المالية المقيدة بعد مضى 45 يوما كحد اقصى من تاريخ نهاية المهلة المحددة لأرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة".