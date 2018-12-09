أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 9-12-2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم 9-12-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.727 مليار جنيه.





البورصة تخسر 9.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.727 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 105 مليون ورقة مالية بقيمة 441 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 17.6 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.34%، والعرب على 9.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.99%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 39.1 مليون جنيه، 16.6 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 644 ألف جنيه، 66.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 12140 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.39% عند مستوى 12043 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.93% عند مستوى 654 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1629 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 103 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

مدينة نصر للإسكان

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن مجلس إدارة الشركة ما زال حريصًا على إتمام الصفقة الخاصة بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن الصفقة مع شركة سوديك لها أهداف استراتيجية بعيدة المدى.

وأوضحت مدينة نصر، أن مجلس إدارة الشركة سيدرس تقييم أثار آخر المستجدات الخاصة بسوديك على معامل المبادلة.

وأكد مجلس إدارة مدينة نصر الذى انعقد اليوم الأحد، أن المستجدات الأخيرة الخاصة بشركة سوديك ليس لها أى تأثير محتمل على شركة مدينة نصر أو موقفها المالى، كما أنه لن ينشأ عنها أى التزام عليها.

كانت سويك أبرمت اتفاقية تسوية مع إدارة الكسب غير المشروع فى 6 ديسمبر الجارى، والذى تتضمن أن تسدد الشركة 800 مليون جنيه.

وتنازلت سوديك فى 14 نوفمبر الماضى عن حصة عينية من قطعة أرض بمساحة 300 فدان غرب القاهرة والمملوكة لها مناصفة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل توصيل المرافق وتغيير النشاط إلى سكنى.