شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع ثالث بروتوكول تعاون بين غرفتى ملاحة بورسعيد وهلينيك اليونانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع وفد غرفة الملاحة ببورسعيد فى ختام جولته باليونان على مدى 4 أيام ثلاثة بروتوكولات تعاون بين الغرفة ومثيلتها فى بيريوس وغرفة التجارة والصناعة والبروتوكول الأخير تم توقيعه مع غرفة ملاحة هيلينك.



وبحسب بيان عن الغرفة شهدت الزيارة جلسة مفاوضات أكد خلالها عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن 170 شركة ملاحة ببورسعيد جاهزة للتعاون مع مثيلاتها اليونانية فى ظل قوانين مرنة تحمل مميزات للمستثمرين.



بينما رحب الدكتور جورج باتيراس رئيس غرفة ملاحة هيلينك بالتعاون مع غرفة ملاحة بورسعيد باعتبارهما يمثلان دولتين من أهم دول حوض البحر المتوسط فى مجال الملاحة واللوجستيات.

واوضح باتيراس أن هناك مطلبين يفتحان المجال أمام تعاون كبير بين الجانبين لتفعيل دور الخطوط الملاحية العالمية التى تتولى الشركات اليونانية أعمال التوكيلات لها وتوجيهها للعمل مع الموانى المصرية وخاصة ميناء بورسعيد وهما ضرورة وجود ترسانة بحرية على أعلى مستوى فى منطقة محورالقناة لخدمة السفن العملاقة العاملة بالمنطقة والطلب الآخر ضرورة تطبيق التخفيضات الاخيرة فى الرسوم على السفن المتعاملة مع موانئ بورسعيد على باقى الموانى المصرية، ووعد "اللمعى" بدراسة المطلبين مع المسؤولين.



وتقرر تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الغرفتين لمتابعة خطوات التعاون بينهما وعرض فرص الاستثمار المتاحة فى مصر للجانب اليونانى وفى ختام الجلسة تم توقيع بروتوكول التعاون وأعرب عادل اللمعى عن ارتياحه للنتائج المثمرة للزيارة التى جاءت نتيجة جهد مخلص ومشترك لجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وعلى هامش الزيارة ناقش اللمعى مع المسئولين فى الجانب اليونانى فكرة عقد توأمة بين بورسعيد وإحدى المدن البحرية اليونانية وتم ترشيح مدينة سالونيك وسيتم مناقشة الامر مع المسئولين بها تمهيدا لتوقيع التوأمة بين المدينتين.