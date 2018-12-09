4 حالات تدعمها وزارة الإسكان لدفع الإيجارات المتعثرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي - جدة

حدد مسؤول في برنامج «دعم الإيجار» التابع لوزارة الإسكان أربع حالات تستحق دعم الإيجار ودفع الوزارة استحقاقاتها المتعثرة لدى ملاك الوحدات السكنية شريطة أن يكون العقد مسجلا في «إيجار»، وهم المريض العاجز عن العمل، وأسرة السجين، وأسرة المتوفى، وأخيرا ضعيف القدرة المالية، سعيا من القيادة في توفير السكن الملائم وتقديم الدعم للمواطنين.

72 ساعة

وأوضح المسؤول خلال حديثة لـ»مكة»، على هامش معرض «ريستاتكس جدة العقاري» الذي اختتم أعماله أمس بمشاركة وزارة الإسكان وعدد من الجهات الحكومية، أن هناك لجنة مكونة من جهات عدة تقوم بدراسة الحالات والتأكد من عدم قدرة المواطن من الدفع وتحويلها إلى قاضي التنفيذ، والذي من خلاله يتم التحقق وإصدار آلية الدعم، والتي تتفاوت مددها وكل ذلك خلال 72 ساعة ليتم البت فيها، حيث إن المبالغ التي تتقاضاها الوزارة من خلال برامج عدة لها، سواء رسوم إيجار أو الأراضي البيضاء ونحوها تصب في مثل هذه الحالات لدعم المواطن وتأمين سكنه المناسب له.

ورش عمل

وشهد المعرض الذي افتتحه وزير الإسكان ماجد الحقيل عددا من الورش نظمتها عدد من مبادرات وبرامج وزارة الإسكان «الأراضي البيضاء واتحاد الملاك، وفرز الوحدات العقاري، والبناء المستدام، وإيجار»، حيث أكد مدير التخطيط والتطوير في ملاك فيصل المبارك التفاعل الكبير بين سكان المباني السكنية مع ما يتم تطويره بشكل مستمر في برنامج اتحاد الملاك، خلال ورشة العمل التي حملت عنوان «دور برنامج ملاك في تنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة».

المنافسة العادلة

وأوضح وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني والمشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، في ورشة عن الأراضي البيضاء، أن البرنامج يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وذكر أن عوائد البرنامج يتم الاستفادة منها في مشاريع الإسكان وإكمال الخدمات والبنى التحتية بها، مؤكدا أن البرنامج لا يزال يطبق الرسوم للمرحلة الأولى من النظام، وأن محافظة جدة أنهت الدورة الفوترية الثانية.

التقدم التكنولوجي

وأكد المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء المهندس مهاب بنتن خلال ورشة عمل حول تقنيات البناء، حرص برنامج الإسكان على مواكبة التقدم التكنولوجي في عالم البناء المستقبلي وتعزيز اعتماد تقنيات البناء المبتكرة في قطاع البناء والتشييد، وكذلك توطين صناعتها بما يتفق وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

مصانع تقنية

وأشار بنتن إلى أن الشهر الماضي شهد توقيع أول العقود التمويلية لإنشاء مصانع لتقنية البناء الحديث في السعودية، بقيمة 186 مليون ريال، موضحا أن العقد يتضمن إنشاء أول مصنع يستخدم نماذج موحدة، وتبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 1500 وحدة سكنية في السنة، كما يتضمن العقد إنشاء مصنع «جدران وطن» الحاصل على براءة الاختراع العالمية في هذا المجال، بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 624 وحدة سكنية في السنة.

دورات مجانية

على صعيد متصل نظم المعهد العقاري السعودي دورة تدريبية مجانية تحت عنوان «الوساطة العقارية»، هدفت إلى زيادة الإلمام بأخلاقيات المهنة للوسيط العقاري، بالإضافة إلى دوره في نظام الإيجار بشكل دقيق، وفهم نظام الإيجار وكيفية تطبيقه عمليا، كذلك معرفة المسؤولية النظامية والقانونية لمهنة الوساطة العقارية.