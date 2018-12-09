شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق فعاليات مؤتمر الحديد والصلب فى دبى بورشة عمل عن التكنولوجيا الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الاثنين، فعاليات مؤتمر "ميتال بوليتان للصلب فى الشرق الأوسط"، والذى ينعقد بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2018، وبحضور عدد من كبير من كبار شركات وصناع الحديد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وتعقد غدا الاثنين مع بداية الفعاليات، ورشة عمل تحضيرية وتشمل التكنولوجيا الحديثة التى تحقق كفاءة وجودة وربح أكبر لصناعة الصلب حيث تركز على أحدث أنواع التكنولوجيا التى يمكن استخدامها فى إنتاج الصلب.