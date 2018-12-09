شكرا لقرائتكم خبر عن يقام بالعين السخنة.. 10 معلومات عن أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش منتدى أفريقيا 2018، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد تمويل بقيمة 1.25 مليار دولار، بالشراكة بين شركة كاربون القابضة، ومؤسسة أفريقا فاينانس كوربوريشن AFC، والتى تعمل فى مجال تمويل التنمية الإفريقية وتطوير المشروعات، وذلك لتمويل تنفيذ أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط، بالعين السخنة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الإقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ننشر أهم 10 معلومات عن المشروع، والذى سينفذ بمنطقة العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس..

- مساحته تبلغ 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة.

- يساهم في تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.

- يعد قاعدة لانطلاق العديد من المشروعات التكميلية.

- استثماراته المتوقعة تصل إلى 10.9 مليار دولار.

- 14 مليار دولار سنويا حجم تداول متوقع عند تشغيل المشروع.

- توقعات بصادرات للبتروكيماويات تصل لـ 8 مليارات دولار سنوياً.

- يوفر نحو 20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء و3 آلاف فرصة عند التشغيل.

- يوفر 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة فى مجال الخدمات والدعم.

- يتكون المشروع من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة 4 ملايين طن سنوياً.

- يتضمن 3 خطوط لإنتاج البولى إيثيلين وخط لإنتاج البيوتادين والبنزين.