شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: الرئيس السيسى استعاد الدور المصرى فى إفريقيا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الدولى باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الصناعة بالكوميسا، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ونجاحه فى استعادة العلاقات المصرية الإفريقية خلال السنوات الماضية.

وقال الدكتور شريف الجبلى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه من المهم العمل على زيادة التواجد المصرى فى قارة إفريقيا، لافتا إلى أن الاتحاد عمل قاعدة فى السوق الأفريقى من خلال البعثات والتى ستزيد الفترة المقبلة بشكل كبير لكى نعرف المصنع الأفريقى على المصنع المصرى ولاسيما أن التجارة عبر وكلاء وإرسال الشحنات غير مجدية مما يستلزم التواجد الدائم فى السوق الإفريقى.

وقال الدكتور شريف الجبلى أنه كانت هناك خطة لإنشاء 7 مراكز لوجيستية فى أفريقيا لم تتم حتى الآن ولا يوجد إلا مركز لوجستى واحد.

وقال شريف الجبلى، أنه بعد الدعم الذى قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى من نجاح فى استعادة العلاقات المصرية الإفريقية خلال السنوات الماضية فإن الدور حاليا على القطاع الخاص نفسه الذى لابد له أن يتواجد ويستغل الدعم السياسى الكبير.

وأضاف شريف الجبلى: فوجئت بأن هناك منتجات مصرية تصل إلى إفريقيا عن طريق دبى خاصة أن الأفارقة يريدون المنتج المصرى، لافتا إلى أننا يمكننا أن نزيد من الصادرات للقارة 5 أو 6 مرات الفترة المقبلة وبالتالى سنزيد البعثات للقارة.