شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تصديرى الصناعات الكيماوية": نخطط لمضاعفة صادراتنا لأفريقيا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن صادرات مصر لأفريقيا ضعيفة، وبالتالى نحتاج إلى التحرك، موضحًا أن لديهم لمضاعفة الصادرات 100% خلال سنوات .

وأوضح أبو المكارم لـ"الخليج 365" على هامش مشاركة وفد اتحاد الصناعات فى منتدى إفريقيا 2018، أن قلة الصادرات سببها وجود دول أفريقية حبيسة، ما يجعل تكلفة الشحن مرتفعة، ولكن هذا الأمر يمكن التغلب عليه. وأضاف: تواجدنا فى منتدى أفريقيا 2018 مهم، زيادة الصادرات مبدئيا لأكثر من 3 مليارات دولار سيكون مناسبًا ثم سنبدأ عمل مناطق لوجستية ومخازن بهدف تواجد البضاعة، لأن السوق الأفريقي يفضل البضاعة الحاضرة، كما تفعل الصين والهند وتركيا بتواجد بضاعتهم هناك ولابد لنا من عمل ذلك أيضًا".

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تصديرى الصناعات الكيماوية": نخطط لمضاعفة صادراتنا لأفريقيا (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .