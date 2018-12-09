شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 6 توصيات استعرضتها وزيرة الاستثمار لمنتدى أفريقيا 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اننا ناقشنا أولويات التنمية الاقتصادية لبلادنا والفرص الاستثمارية وتباحثنا وتبادلنا الخبرات فى مجالات التعاون بما يمكن من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. و اضافت فى كلمتها اننا أكدنا لمؤسسات التمويل الدولية على ضرورة ملائمة آلياتها للأولويات الوطنية والقواعد والإجراءات التى تتفق مع مصالح الدول . وقالت نصر لقد حقق هذا المؤتمر العديد من النجاحات حيث شهدت فعالياته توقيع 30 اتفاقية فى مجالات الاستثمار والمشروعات القومية فى مجالات تختص بريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية واتفاقيات التعاون الفنى بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار وهى تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية فى القيادة السياسية والرؤية الواضحة لبلادنا. تتمثل أهم توصيات المؤتمر فيما يلي: تتمثل أهم توصيات المؤتمر فيما يلي: أولاً: تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة . أولاً: تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة ثانيا: تعزيز التعاون الأفريقى فى مجالات الاستثمار مع شركاءنا فى التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار على حسب اجندة القارة . ثانيا: تعزيز التعاون الأفريقى فى مجالات الاستثمار مع شركاءنا فى التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار على حسب اجندة القارة ثالثا: زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى تنفيذ مشروعات شبكات الربط والنقل بما يعكس حجم الفرص والإمكانيات فى أفريقيا . ثالثا: زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى تنفيذ مشروعات شبكات الربط والنقل بما يعكس حجم الفرص والإمكانيات فى أفريقيا رابعا: الاستعانة بأدوات التطور التكنولوجى وما يشمله من ذكاء صناعى وتحول رقمى واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظيفهم لخدمة مجهودات التنمية وخلق أسواق جديدة وفرص عمل . رابعا: الاستعانة بأدوات التطور التكنولوجى وما يشمله من ذكاء صناعى وتحول رقمى واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظيفهم لخدمة مجهودات التنمية وخلق أسواق جديدة وفرص عمل خامسا: الاستمرار فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج بناء القدرات والتأهيل والتدريب الفنى لشباب القارة . سادسا: استكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد . خامسا: الاستمرار فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج بناء القدرات والتأهيل والتدريب الفنى لشباب القارةسادسا: استكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد و اخيرا قالت :سوف نعمل سويا على التنسيق المستمر والمتابعة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام ٢٠١٩ على استكمال جهود التواصل والتعاون وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لنحقق رؤيتنا المشتركة لمستقبل أفضل لأبناء قارتنا وتنفيذا ما أسفرت عنه فعاليات هذا المؤتمر من توصيات والمقترحات الجادة من المشاركين به.

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