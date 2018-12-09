شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9 - 12 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 9-12-2018.

إيقاف تداول 24 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 24 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى آسيك للتعدين، القاهرة للزيوت والصابون، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، بنك قناة السويس، المصرية للمنتجعات السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، جلوبال تليكوم القابضة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الصناعات الكيماوية المصرية كيما، الحديد والصلب المصرية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، رمكو لإنشاء القرى السياحية، أوراسكوم للتنمية مصر، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الإسكندرية للغزل والنسيج، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، العامة لصناعة الورق، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، التوفيق للتأجير التمويلى، الوادى للاستثمار السياحى.

البورصة تخسر 9.1 مليار جنيه

نهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.727 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 105 مليون ورقة مالية بقيمة 441 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 17.6 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.34%، والعرب على 9.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.99%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 39.1 مليون جنيه، 16.6 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 644 ألف جنيه، 66.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 12140 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.39% عند مستوى 12043 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.93% عند مستوى 654 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1629 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 103 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للخزف - سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.573 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.73%

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.76%

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 13.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.74%

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.07%

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بسعر إغلاق 7.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.03%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 12.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.25%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 11.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.01%

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.74%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 10.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.55%

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 6.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.16%