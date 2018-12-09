شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: القطاع يخلق وظائف جديدة للشباب ويساهم بـ 20% من الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش المتحدثون، فى جلسة "السياحة فى إفريقيا "، ضمن فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" المقام فى مدينة شرم الشيخ لليوم الثانى على التوالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الفترة من 8- 9 ديسمبر الجاري، المحاور الخاصة ببناء نماذج تجارية مستدامة بهدف الترويج للسياحة، ودور السياحة فى النمو الاقتصادى للدول، وخلق سوق موحدة للطيران الإفريقي وتسهيل اجراءات الدخول للدول الإفريقية من قبل السائحين سواء الأجانب أو الأفارقة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن قطاع السياحة المصرى من أكبر القطاعات مساهمة فى النمو الاقتصادى للدولة، حيث ساهم بنحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى نهاية الربع الأول من العام المالى الجاري، كما ارتفعت أعداد الزائرين بنحو 40% على أساس سنوي.

وأضافت أن القطاع السياحى من أكثر القطاعات فى مصر خلقا لفرص العمل، خاصة فى وقت الرواج السياحي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط ، أن الدولة تضع تنشيط السياحة على قائمة أولوياتها خلال الفترة الحالية، وتجرى نقاشات مستمرة مع القطاع الخاص الذى يمتلك نحو 98% من قطاع السياحة فى مصر لحل أى مشكلات ولتلقى كافة المقترحات الايجابية.

وتابعت "نعمل على العديد من الإصلاحات المؤسسية داخل الوزارة من خلال تدريب الموظفين خارج مصر من أجل بناء قطاع جيد مواكب للتطورات العالمية.

أضافت المشاط أن الوزارة تعمل على اصلاح وتحديث التشريعات القديمة لتتوافق مع التطور الدولي، كما تعمل على التوسع فى التسويق من خلال شبكة الإنترنت بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة الخضراء والإلتزام بالمعايير البيئية الدولية.

وأشارت إلى أن قطاع السياحة فى افريقيا شهد انخفاضا حتى عام 2016 ولكن حدثت طفرة فى أخر سنتين وأصبح هناك الملايين من الليالى السياحية يتم قضائها فى افريقيا.

من جانبه قال تيبى إكالافانغ عضو مجلس ادارة وكالة جنوب افريقيا للسياحة، إن هدفنا يتمثل فى توسيع قاعدة السياحة الداخلية فى افريقيا فى ظل تراجع التسويق لها داخل القارة مقارنة بالتسويق الخارجي، مطالبا بضرورة تخفيض تكلفة السفر بين الدول الافريقية لجذب مزيد من السائحين.

وأشار إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه السياحة فى إفريقيا يتمثل فى تراجع القارة فى استخدام التكنولوجيا فى القطاع ، مطالبة بتيسير الدخول والتحرك بين الدول من خلال استخدام التكنولوجيا، بالإضافة الى ضرورة دراسة ثقافات الدول الأفريقية والترويج الجيد لها، والنظر إلى ما يميز كل دولة والتسويق الجيد له بما يضمن تحقيق نجاحات على أرض الواقع .

وفى نفس السياق، طالب جيرالد لوليس سفير المجلس العالمى للسفر والسياحة بضرورة إنشاء سوق موحدة للطيران الافريقى والذى ينعكس أثره الإيجابى على حركة السياحة للقارة، كما طالب أيضا بضرورة تطبيق نظام "السماوات المفتوحة " لتيسير حركة التجارة الداخلية لأبناء القارة.

وأشار إلى ضرورة التواصل الجيد بين دول القارة، والاهتمام بسياحة الأعمال وإنشاء فيزا موحدة لدول القارة الافريقية.