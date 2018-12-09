وزارة البترول المصرية توافق على شراء بي.بي 25% في امتياز نور

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار بي.بي في لندن

قالت وزارة البترول المصرية يوم الأحد إن مصر وافقت على شراء بي.بي 25 بالمئة في امتياز نور البحري للنفط الواقع قبالة سواحل شمال سيناء على البحر المتوسط من إيني الإيطالية.

أوضح بيان الوزارة أن الوزير طارق الملا وقع الاتفاق الذي يتضمن أيضا شراء مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، حصة تبلغ 20 بالمئة. لكنه لم يذكر القيمة المالية لأي من الصفقتين.

وبذلك تصبح حصة إيني في الامتياز 40 بالمئة بينما تحوز شركة ثروة للبترول المصرية الخمسة عشرة بالمئة الباقية.

وقال البيان إنه يجري حاليا حفر البئر الأولى في منطقة الامتياز التي تقع على بعد 50 كيلومترا من الشاطئ وفى أعماق بين 50 و400 متر بمساحة إجمالية 739 كيلومترا مربعا.