شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتزايد الطلب على صناديق الريت بسوق الأسهم السعودية في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع مسح حديث أجرته شركة الراجحي المالية أن يرتفع الطلب المتزايد على الصناديق العقارية المتداولة "ريتس" بسوق الأسهم السعودية في عام 2019.

وأشارت شركة الأبحاث في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الصناديق تحظى باهتمام متزايد كفئة اصول لتنويع المحفظة الاستثمارية الكلية.

وأوضحت أن نحو 40% من المشاركين في المسح يتطلعون للاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة "ريتس"، نظرا للعوامل المحفزة الرئيسية للمستثمرين في هذه الصناديق مثل نمو رأس المال على المدى البعيد وتوزيع هذه الصناديق لأرباح أسهم بصورة مستمرة وثابتة.

وتوقعت أن تتغير معنويات المستثمرين بسوق الأسهم في عام 2019 وفقا لمحركات رئيسية، مبينة أن من تلك العوامل إداراج سوق المملكة في مؤشري فايناشال تايمز ومورجان ستانلي للأسواق الناشئة في العام القادم.

وأشارت الراجحي المالية إلى أن من تلك العوامل أيضاً الاحتمال الكبير بحدوث ارتفاع في أسعار النفط عن مستواها الحالي إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي.

وقالت الشركة إن معنويات المستثمرين حول سوق الأسهم للعام المقبل حذرة جيث أبدى 38% من المشاركين بالمسح التي أجرته الشركة وجهة نظر سلبية بينما كانت نظرة 62% من المشاركين بالمسح غير سلبية (30% متفائلون، و32% محايدون).

وتراجع المؤشر العام للسوق السعودية خلال شهر الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% تعادل 145.99 نقطة، ليصل لمستوى 7848.98 نقطة.