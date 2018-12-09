شكرا لقرائتكم خبر عن توجهات شرائية للأجانب والخليجيين بالأسهم السعودية بالتعاملات الأسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المستثمرون الأجانب والخليجيون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي "الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري" صافي عمليات شراء، فيما سجل السعوديين اتجاها بيعيا.

وبحسب بيانات على موقع "تداول" فإن حركة المستثمرين السعوديين بالسوق السعودية خلال الأسبوع الماضي كانت ما بين شراء بقيمة 16.48 مليار ريال وبيع بنحو 16.83 مليار ريال، ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مشتريات يقدر بنحو 0.35 مليار ريال.

وحقق المستثمرون الخليجيون خلال تلك الفترة إجمالي عمليات شراء بقيمة 0.33 مليار ريال، مقابل بيع بقيمة 0.32 مليار ريال، ليكونوا بذلك قد حققوا صافي شراء يقدر بنحو 0.01 مليار ريال.

وحقق المستثمرون الأجانب عمليات بيعية بتعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي بقيمة 1.07 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عمليات الشراء 0.74 مليار ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي شراء يقدر بنحو 0.33 مليار ريال.

وتراجع المؤشر العام للسوق السعودية خلال شهر الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% تعادل 145.99 نقطة، ليصل لمستوى 7848.98 نقطة.

يشار إلى أن المستثمرين المواطنين حققوا بسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الشهر الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الأجانب والخليجيون اتجاها بيعيا.