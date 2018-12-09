شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة الإماراتية تستكمل الاستحواذ على حصة بامتياز نفط بمصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استكملت شركة "مبادلة للبترول"، التابعة لمجموعة مبادلة للاستثمار، عملية الاستحواذ على حصة 20% من حصة شركة إيني الإيطالية في امتياز منطقة حقل نور البحري للغاز بشمال سيناء بمصر.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن شركة" إيني" تعد المشغل الرئيسي لهذا الامتياز، وذلك من خلال شركة "أيوك" التابعة لها، والتي تمتلك حصة نسبتها 40% في الامتياز، وذلك من خلال شراكتها مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وفي هذا الامتياز أيضا شريكين آخرين هما: شركة "بريتيش بتروليوم" (بي بي) والتي تمتلك فيه نحو 25%، وشركة "ثروة للبترول" والتي تمتلك أيضا حصة في الامتياز تبلغ 15%.

يشار إلى أن شركة مبادلة للبترول قامت بشراء تلك الحصة من امتياز نور البحري في نهاية نوفمبر الماضي.

وكانت شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار قد وقعت اتفاقية في مارس الماضي مع شركة إيني الإيطالية وبموجبها تشتري الشركة الإماراتية 10% من حصة الشركة الإيطالية في امتياز حقل شروق البحري للغاز بمصر والذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي، وبقيمة 934 مليون دولار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان جديد ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك" ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو عام 2016.