شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز" تبقى نظرتها المستقرة حيال البنوك الخليجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني عن إبقاء نظرتها المستقرة تجاه القطاع المصرفي الخليجي، وذلك نتيجة تحسن ظروف التشغيل وقوة الإقراض ووفرة رؤوس الأموال.

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك بالإمارات والكويت والسعودية ستحافظ على مرونتها، لافتة إلى أن ضغوطا مالية ستؤثر على القطاع المصرفي بسلطنة عمان والبحرين.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار النفط الحالية ستدعم زيادة الإنفاق الحكومي، والحزم التحفيزية ما ينعكس استقرارا في الأداء المالي للبنوك، بحسب موقع العربية . نت.

فيما توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية في وقت سابق أن يشهد الأداء التشغيلي للبنوك في دول الخليج استقراراً خلال العام المقبل.

وعن البنوك في منطقة الخليج، كانت شركة الراجحي المالية قد توقعت استمرار نمو صافي الربح لقطاع البنوك السعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما أعطت نظرة متفائلة حيال أسهم القطاع ككل.

فيما أشار عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي هو الأول عربياً من حيث حجم الأصول التي بلغت 2.7 تريليون درهم، متوقعا أن تنمو أرباحه نهاية العام الجاري 10%.

وأوضح ان ذلك النمو سيأتي بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية " IFRS9" الذي سيؤثر إيجاباً على أداء البنوك لأنه سيتمكن من تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة دقيقة.