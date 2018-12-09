شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية تمنح تشنهوا الصينية حصة بإمتياز بري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" شركة تشنهوا أويل الصينية 4% في امتياز بري كان في حوزة شركة الطاقة الصينية المحدودة "سي.إي.إف.سي".

وتشنهوا شركة تدير قطاعات شتى من بينها النفط والبتروكيماويات ومملوكة بالكامل للجنة مراقبة وإدارة الأصول التابعة لمجلس الدولة الصيني، وتشرف على أكثر من 100 من الأصول والشركات المملوكة للدولة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في نهاية نوفمبر الماضي إنها تعتزم الإعلان عن شركاء جدد لامتياز "غشا" للغاز العالي الحموضة في الأسابيع المقبلة.

ووقعت "أدنوك" منتصف الشهر الماضي اتفاقية امتياز مع شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز.