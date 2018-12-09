شكرا لقرائتكم خبر عن التمويل الدولية تطلق تقرير "نحو ظهور الجيل القادم من رواد الأعمال بأفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مؤسسة التمويل الدولية اليوم تقريرًا جديدًا بعنوان "نحو ظهور الجيل القادم من رواد الأعمال فى إفريقيا".

وقال بيان المؤسسة اليوم إن التقرير يتضمن نظرة شاملة على النظام الإيكولوجى فى إفريقيا، والتحديات التى تواجه الشركات الناشئة ويستكشف السبل التى يمكن للحكومات ومجتمع الأعمال من خلالها تحفيز نمو ريادة الأعمال.

تم إطلاق التقرير خلال منتدى إفريقيا 2018، الذى عقد فى شرم الشيخ ، مصر تحت رعاية الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.

جدير بالذكر، أن قيادات مؤسسة التمويل الدولية على رأسها فيليب لو هورو مشاركين فى المؤتمر.