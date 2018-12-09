شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار: تحركنا على كل المحاور لخلق مناخ تشريعى جيد للقطاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة تحركت على كافة الأصعدة لإتاحة مناخ استثمارى جيد من خلال إطار تشريعى جديد لجذب الاستثمار.
وأضافت سحر نصر، خلال كلمة لها بجلسة "مصر البوابة الاستثمارية لإفريقيا" ضمن جلسات منتدى "إفريقيا 2018" بشرم الشيخ، أن الدولة المصرية حرصت على ضرورة وجود بنية أساسية مجهزة بطرق وموانئ وشبكات ربط، لجذب الاستثمارات الخارجية لمصر، إضافة إلى التحول إلى الميكنة لتقليل البيروقراطية ضمن الإصلاح المؤسسى للدولة.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن كل المؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد المصرى، ولكن هناك بعض التحديات تواجه المستثمرين، مشيده فى الوقت ذاته، بجهود البنك الدولى والإفريقى والبنك الآسيوى الذى كان حريص على دعم مصر للتنمية بالبنية الأساسية.
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