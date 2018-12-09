شكرا لقرائتكم خبر عن عابدين: أنهينا 34مبنى حكومى بالعاصمة الإدارية والبرلمان يضاهى الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد ذكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم الانتهاء من إنشاء 34 مبنى حكومى بالعاصمة الإدارية، حيث يجرى تنفيذ التشطيبات النهائية لها، لافتا إلى أنه من ضمن تلك المبانى المبنى الخاص بمجلس النواب، والذى تم تنفيذه بشكل يضاهى الكونجرس.

وأضاف عابدين، خلال كلمته بندوة إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة المنعقدة بمركز إعداد القادة بوزارة التخطيط، ظهر اليوم الأحد، أن تنفيذ الحى الحكومى تم من ميزانية العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه مع استمرار بيع الأراضى وتحصيل الأقساط سيتم التمكن من استكمال العمل فى هذا المشروع.

وفى سياق متصل، أشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه يوجد بالعاصمة منطقة على مساحة 200 فدان مخصصة للمبانى المرتفعة، لافتا إلى أن تلك المبانى تنفذ بقرض صينى سيتم سداده على مدة 25 عاما بفائدة 2.5%، ووزارة الإسكان شريكة فى تلك الأراضى كضامن حكومى للقرض، بعد أن قامت شركة العاصمة الإدارية ببيع الأراضى لها.

أوضح اللواء ذكى عابدين، أن هذه المنطقة يستهدف بها جذب الشركات العالمية، التى تفضل أن تكون مقراتها فى مبانٍ إدارية وتجارية مرتفعة كالأبراج وناطحات السحاب.