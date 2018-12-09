شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: تنظيم ورش عمل بملتقى" معا نخطط" لاستثمار جهود العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم "الأحد" فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية والذى يعقد تحت شعار"معا نخطط .. نعمل .. ننجح" برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والذى استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام بمشاركة رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ونظمته وحدة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن ورش العمل والملتقيات التى تمت من قبل حققت أهدافا لم نكن نتوقع نتائجها المثمرة بهذا الشكل وأنه بعد عامين من استثمار وقت وجهد العاملين أصبح لدينا لغة واحدة مشتركة بين العاملين سواء كان من رؤساء القطاعات أو رؤساء الإدارات المركزية.

وأضاف كجوك، فى بيان لوزارة المالية، أن الاستراتيجية التى جارى الانتهاء من إعدادها تم وضع أهدافها وآلياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة حتى يتحقق الهدف منها ويتم تنفيذها بشكل فعال.

وقال كجوك إن الأهداف الرئيسية التى خرجت بها ورش العمل تمثلت فى عدة أهداف منها الكفاءة والفاعلية فى تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة وآليات استقرار الوضع الحالى مع تحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة.

وأشار كجوك إلى أن ورش العمل اثمرت عن نتائج عديدة ومنها وضع الية لتحسين الأداء خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وكذلك تيسير دولاب العمل وأن هذا المجهود يمكن أن نصفه بأنه مجهود عظيم تم من كوادر وزارة المالية لتحقيق أهدافها، مؤكدا أن ما يتم الآن من خلال مناقشة الخطة الاستراتيجية ووضع آلياتها بأيدى كوادر الوزارة يشابه إلى حد كبير ما يقوم به البنك الأسيوى فى وضع خطته الاستراتيجية والتى يناقشها مجلس ادارة البنك خلال اجتماعاته الدورية وأن هذا الامر يدعو للفخر بأن اعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تقترب أو تتشابه الى حد ما فى الية عمل وضع خطة هذا البنك العريق الذى يعد احد اكبر المؤسسات المالية فى العالم.