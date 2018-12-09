شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح يتوقع تراجع انتاج السعودية من النفط إلى 10.2 مليون برميل يومياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع خالد الفالح، وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، أن يتراجع إنتاج بلاده إلى 10.2 مليون برميل يوميا في يناير المقبل.

وكشف الفالح أن إنتاج بلاده من النفط هبط إلى 10.7 مليون برميل يوميا في ديسمبر، من مستويات 11 مليون برميل يوميا في نوفمبر من العام الجاري، بحسب قناة العربية.

وشدد على أنه لن يتم خفض الإنتاج أكثر مما ينبغي، لكي لا ينمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي سريعا، مشيراً إلى أن المملكة مستعدة لضخ المزيد من النفط إذا حدث انقطاع كبير بالإمدادات.

وأعلنت منظمة أوبك وحلفاؤها في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية عن انقضاء الاجتماع نصف السنوي للمنظمة وأنها ستخفض 800 ألف برميل كما سيقوم حلفاؤها بتخفيض 400 ألف برميل عن إنتاج أكتوبر وسيتم تفعيل ذلك خلال النصف الأول من 2019.