شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ صفقة خاصة على "ينساب" بقيمة 3 ملايين ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية "تداول" عن تنفيذ صفقة خاصة على شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، اليوم الأحد، 9 ديسمبر الجاري، على نحو 44.906 ألف سهم.

ووفقا لبيانات منشورة على موقع السوق، فقد تمت الصفقة بسعر 67.70 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 3.040 مليون ريال.

وطبقاً لتداول، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

فيما، تؤثر الصفقات الخاصة على كمية وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 729 مليون ريال بالربع الثالث مقابل صافي أرباح بلغ 644.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.9 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.