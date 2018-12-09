الان تتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 7839.27 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، منخفضًا 9.71 نقطة ليقفل عند مستوى 7839.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 95 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، أمانة للتأمين، أليانز إس إف، الدرع العربي، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ميفك ريت، العالمية، زين السعودية، الكابلات، والحمادي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و3.73%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، الإنماء، دار الأركان، أمانة للتأمين، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، الإنماء، صادرات، الراجحي، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 8.90 نقطة ليقفل عند مستوى 2424.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 63 ألف سهم تقاسمتها 117 صفقة.