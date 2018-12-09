شكرا لقرائتكم خبر عن عابدين: قطار كهربائى ومترو وأتوبيسات.. وسائل الانتقال بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد ذكى عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه عند التخطيط لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، تم التفكير فى كل شيء، منها كيفية انتقال موظفى الحكومة للعاصمة الإدارية يوميا للذهاب إلى عملهم بها، لافتا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة لذلك تتنوع بها وسائل الانتقال.

وأضاف عابدين، خلال كلمته بندوة إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة المنعقدة بمركز إعداد القادة بوزارة التخطيط، أن الوسيلة الأولى والجارى تنفيذها، هى القطار الكهربائى، والمقرر الانتهاء منه خلال عامين أو أكثر، حيث سيتحرك هذا القطار بدءا من محطة عدلى منصور على طريق الإسماعيلية الصحراوى وصولا للعاصمة الإدارية.

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه بالرغم من أن القطار الكهربائى سيكون العنصر الرئيسى فى انتقال الموظفين، إلا أنه تم التخطيط لتنفيذ وسائل نقل أخرى، وهى مترو الأنفاق والجارى تنفيذه حاليا وسينطلق من صلاح سالم، لافتا إلى أنه لحين الانتهاء من القطار والمترو، سيتم الاعتماد على الأتوبيسات فى التنقل.

وأكد عابدين، أنه لذلك الأمر تم رفع كفاءة الطرق المؤدية للعاصمة الإدارية، وتوسعتها، لافتا إلى أن أقل طريق عرضه 60 مترا، أما الطرق الرئيسية فعرضها يصل إلى 124 متر.