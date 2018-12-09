شكرا لقرائتكم خبر عن 140 مليار جنيه تكلفة المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد ذكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تكلفة المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية تبلغ 140 مليار جنيه، قامت العاصمة بتمويلها دون أن تحمل الدولة أى نفقات، قائلا: "العاصمة الإدارية تمول نفسها".

وأضاف عابدين، خلال كلمته بندوة إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة المنعقدة بمركز إعداد القادة بوزارة التخطيط، ظهر اليوم الأحد، أن الإدارة المنفذة للعاصمة الإدارية قادرة على استكمال المشروع، ولكننا ننتظر على أمل تعويض النفقات من بيع المبانى الحكومية القديمة التى لا نعلم متى سنفعل هذا بها.

وأوضح رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن العمل فى العاصمة الإدارية يسير بانتظام ودقة، إذ يوجد بها نحو 45 شركة مقاولات، و 180 ألف عامل مصرى، بخلاف العمالة غير المباشرة.

ومن جانبه، قال الدكتور صفوت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، إن العاصمة الإدارية تحقق فكرة المدينة الخضراء وهى مدينة مستدامة تدور المخلفات، لافتا إلى أنها تعد أيضا مدينة للمشاة، حيث يوجد 40% من مساحتها مخصصة للمشاة والدراجات، مضيفا - خلال كلمته بالندوة- أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر مدينة تتوفر فيها جميع شبكات النقل والمواصلات، كما أنها مدينة ذكية تقدم جميع الخدمات، وهى مدينة أعمال أيضا.