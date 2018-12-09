شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عابدين: العاصمة الإدارية مشروع استثمارى ولم نأخذ مليما من ميزانية الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية تعد مشروعا استثماريا من الدرجة الأولى، قائلا: "حتى الآن لم نأخذ مليما واحدا من ميزانية الدولة".

وأضاف عابدين، خلال كلمته بندوة "إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة" المنعقدة بمركز إعداد القادة بوزارة التخطيط، ظهر اليوم الأحد، أن الحى الحكومى الذى أوشك على الانتهاء حاليا، تم تنفيذه من ميزانية العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه يتم توفير السيولة المالية من خلال مقدمات بيع الأراضى ومن ثم الأقساط، والتى ننفق من خلالها على إمداد المرافق وتنفيذ الإنشاءات.