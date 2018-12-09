شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد الموافق 9-12-2018، فى ظل حالة من الركود المسيطرة على سوق مواد البناء بحسب تجار فى السوق. وقال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لـ"الخليج 365"، إن أسعار الحديد تتراوح حاليا بين 11.300 ألف جنيه للطن و12.198 ألف جنيه للطن كأعلى سعر تسليم أرض المصنع. فيما بلغت أسعار طن الأسمنت ما بين 850 - 880 جنيها للطن، لافتا إلى أن بعض شركات الأسمنت، ويشهد السوق حالة من الركود مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع معدلات البناء.

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