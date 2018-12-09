شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الاحد 9-12-2018 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار السمك استقرار طبقا لأخر تحديث لموقع سوق العبور، اليوم الأحد 9 ديسمبر بحيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 20 -23 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.
وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28 -34 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -20جنيها، والتعابين من 40 - 145 جنيها وارتفع سعر المكرونة الخليجى ما بين 35 -41 جنيها للكيلو.
وسعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 55 - 65 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 120. جنيها ، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 - 420 جنيهات ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 125-225 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد مابين 250 - 320 جنيها ، وبلغ سعر البورى 32 - 40 جنيها ، ويصل سعر سمك المرجان من 34- 40 جنيها
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