شكرا لقرائتكم خبر عن مواد البناء: اتحاد الصناعات يشارك بمنتدى أفريقيا لتعزيز التجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن مشاركة الاتحاد ضمن وفد كبير من الصناع برئاسة المهندس محمد السويدى فى جلسات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ يعزز من دور الاتحاد فى تنمية التجارة ومضاعفة الصادرات المصرية مع دول أفريقيا.

وأضاف عبد الحميد فى بيان له اليوم الأحد، إن اتحاد الصناعات لعب دوراً كبيراُ فى الحراك الذى تشهده مصر نحو أفريقيا، مشيراً إلى أن حرص الاتحاد فى المشاركة فى منتدى أفريقيا ولقاءات رئيس وفد اتحاد الصناعات بالمستثمرين والصناع والمسئولين الحكوميين بمختلف الدول الأفريقية يعزز من العلاقات على مستوى المصدرين المصريين والمشترين الدوليين الأفارقة وهو ما يمكنا للدخول فى السوق الأفريقية من خلال العلاقات الجيدة.

وأشار إلى أن محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات حرص خلال منتدى أفريقيا على توجيه الدعوة لكافة المشاركين الأفارقة بالمنتدى لحضور معرض المنتجات الإفريقية، الذى يقام بالمركز الدولى للمؤتمرات على هامش منتدى إفريقيا 2018.

وأضاف إن وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، التقى بوفد كوت ديفوار الاقتصادى المشارك فى المنتدى، وهو ما يعكس اهتمام رجال الصناعة والأعمال المصريين فى التوجه إلى أفريقيا وتوسيع أعمالهم بها للتواكب مع اتجاه الدولة والقيادة السياسية التى تشجع وتدعم بقوة التكامل الاقتصادى مع الدول الأفريقية الشقيقة.