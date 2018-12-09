شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عابدين: نقل 51 ألف موظف حكومى للعاصمة الإدارية كمرحلة أولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد ذكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، انه بنهاية عام 2020، سيكون تم الانتهاء من تنفيذ المنطقة المخصصة للرئاسة والحرس الجمهورى والجهات السيادية، وسيحكم الرئيس من العاصمة الإدارية فى هذا الوقت.

وأضاف عابدين، خلال كلمته بندوة "إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة" المنعقدة بمركز إعداد القادة بوزارة التخطيط، ظهر اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى لموظفى الحكومة والتى ستنقل للعاصمة تتضمن 51 ألف موظف، لافتا إلى أنه خلال الخمس سنوات المقبلة ستكون العاصمة الإدارية جاهزة لاستيعاب 1.5 مليون مواطن على مساحة 40 ألف فدان، وبانتهاء تنمية مساحتها الكلية البالغة 180 ألف فدان، ستكون قادرة على استيعاب 6.5 مليون مواطن.

وأشار رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، إلى انه يجرى حاليا الانتهاء من تشطيبات 34 وزارة ومجلس نواب ومجلس وزراء، ومبنى للرقابة الإدارية وأخرى خدمية لخدمة المبانى الحكومية، موضحا أن هناك 100 ألف فدان بالعاصمة الإدارية مخصصة للسفارات وهو "حى السفارات"، يباع فيه المتر به بسعر 400 دولار.