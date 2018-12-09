شكرا لقرائتكم خبر عن 2 % تراجعا لمؤشر البورصة بختام التعاملات ورأس مالها يخسر 9.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.727 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 105 مليون ورقة مالية بقيمة 441 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 17.6 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.34%، والعرب على 9.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.99%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 39.1 مليون جنيه، 16.6 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 644 ألف جنيه، 66.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 12140 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.39% عند مستوى 12043 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.93% عند مستوى 654 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1629 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 103 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.