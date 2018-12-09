"التموين" تعيد 232 ألف مواطن للبطاقات بعد تظلمهم

كتل: احمد غنيم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، عن قبول 178 ألف طلب، بإجمالي 232 ألف مستفيد، جرى إعادتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر، بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التي تقدموا بها بمكاتب التموين في أول 6 أيام حتى يوم الخميس الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى مراجعة البيانات الخاصة بالمتظلمين، وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها، والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم، تم إعادتهم إلى بطاقتهم التموينية.

وكان علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال...