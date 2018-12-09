شكرا لقرائتكم خبر عن عابدين: مد خطوط مياه مؤقتة للعاصمة الإدارية لحين انتهاء المحطة الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء أحمد ذكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه جارى مد خطوط مياه "مؤقتة" للعاصمة الإدارية، لحين الانتهاء من تنفيذ المحطة الرئيسية للمياه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس، خاصة أن تنفيذ المحطة لا يزال أمامه نحو عامين أو أكثر، لافتا إلى أن هذه الخطوط المؤقتة يبلغ عددها خطين، الأول قادم من العاشر من رمضان لضخ 100 ألف متر مكعب، والثانى، من القاهرة الجديدة، لضخ 100 ألف متر مكعب أخرى.

وأضاف عابدين، خلال ندوة "إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة" المنعقدة بمركز إعداد القادة بوزارة التخطيط، ظهر اليوم الأحد، أن الانتهاء من مد خطوط المياه المؤقتة سيتم فى يونيو المقبل، لافتا إلى أن الهدف من مد تلك الخطوط هو توفير المياه اللازمة للموظفين الذين سيتم نقلهم ضمن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، وذلك لحين الانتهاء من المحطة الرئيسية والتى تبلغ طاقتها 650 ألف متر مكعب.

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن حجم الأعمال فى العاصمة الإدارية كبير جدا، حيث يجرى حاليا تنفيذ خطوط الصرف الصحة والغاز، لافتا إلى أن حجم العمالة المباشرة فى الموقع يصل إلى 180 ألف عامل، بخلاف العمالة غير المباشرة.

وأوضح، اللواء ذكى عابدين، أنه بالنسبة للطرق المؤدية للعاصمة الإدارية، أصبح لدينا طرق جاهزة بأطوال تصل إلى 650 كيلو متر أقل طريق بها عرضه 60 متر، أما الطرق الرئيسية فعرضها يبلغ 124 مترا.

كما أشار عابدين، إلى أن القوات المسلحة ليست هى المنفذ للمشروع عن طريق أفرادها، وإنما هى موجودة لضبط المشروع والتأكد من سلامة التنفيذ، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر وهى أقرب المدن الجديدة للعاصمة الإدارية، ستباع لمن يرغب من موظفى العاصمة الإدارية بسعر التكلفة، خاصة أن أسعار الوحدات السكنية فى الحى السكنى بالعاصمة لن تناسبهم.

وأكد أن هناك أسباب أمنية مقترنة بتنفيذ العاصمة الإدارية فى موقعها الحالى، وذلك لربطها بمنطقتى قناة السويس وسيناء لتعميرها وتنميتها، لافتا إلى أن هناك أسباب اقتصادية واجتماعية أيضا لتنفيذ العاصمة الإدارية ايضا، أهمها أن القاهرة أصبحت مزدحمة للغاية، علاوة على، استهدافنا تنفيذ مناطق تجارية عالمية، فمثلا مدينة مثل دبى، قائمة على المبانى والمناطق التجارية بها.

وأوضح عابدين، أنه عند تنفيذ العاصمة الإدارية أخذنا بكل أساليب الحداثة والحضارة فى التخطيط لكافة المبانى بها، فأغلب المكاتب التى قامت بتخطيط العاصمة هى مكاتب استشارية مصرية من كبرى المكاتب فى مصر.