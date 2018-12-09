شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات يمول البنية الأساسية والمجتمعية فى 6 محافظات بـ15 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقد برنامج تنمية البنية الأساسية المجتمعية بين الجهاز ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى بمنحة قيمتها 15 مليون يورو.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن الجهاز معنى بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وذلك كأحد الآليات لمواجهة احتياجات مصر العاجلة لإيجاد فرص عمل قصيرة الأجل بالإضافة إلى المردود الاجتماعى والاقتصادى لتلك المشروعات التنموية.

وأشادت نيفين جامع فى بيان لها، اليوم، بجهود الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات فى مختلف المحافظات.

وبحسب البيان، "يهدف البرنامج إلى بهدف تنفيذ مشروعات بنية أساسية فى مجالات الطرق وترميمات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب وتطوير الأسواق والمناطق المفتوحة والمياه والصرف الصحى.

ويتم تنفيذ المشروعات فى 6 محافظات هى الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، بورسعيد واسيوط حيث يستفيد منها حوالى 2 مليون من سكان المناطق المستهدفة وتتيح حوالى 320 الف يومية عمل وذلك بالتعاون مع مديريات الطرق، الإسكان، الشباب، هيئة الأبنية التعليمية وشركات المياه والصرف الصحى.

والجدير بالذكر أن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لدعم البيئة اللازمة لنمو وتنمية المشروعات الصغيرة فى المجتمعات الأكثر احتياجا وذلك بالتعاون مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية وباستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.

وللوصول الى خلق أكبر عدد من يوميات العمل يتم استخدام أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة، حيث يتم استبدال الآلات المعتادة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والأشغال العامة بالعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين إضافة إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة فى المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة حسب بيان جهاز المشروعات الصغيرة.