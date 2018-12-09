شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العاصمة الإدارية": جارى تنفيذ محطة مياه بطاقة 650 ألف متر مكعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد ذكى عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه جارى الآن مد المرافق الأساسية للعاصمة الإدارية، حيث جارى تنفيذ محطة مياه بطاقة 650 ألف متر مكعب، تم أخذ خط المياه لها من النيل، وسيتم استكمال تلك المحطة حتى الوصول إلى مليون ونصف متر مكعب تغذى حتى قناة السويس.

وأشار خلال ندوة "إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة" المنعقدة بمركز إعداد القادة بوزارة التخطيط، إلى أن مبانى العاصمة الإدارية، يتم تنفيذها بكفاءة هندسية كبيرة تجعلها تعيش لمئات السنين، كما تم مراعاة الشكل الجمالى لتلك المبانى، نظرا لأن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون واجهة لمصر، ونموذج يحتذى به عند تنفيذ أى مدينة مصرية فيما بعد.