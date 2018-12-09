شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عابدين: إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يعيد الشكل الجمالى للقاهرة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد ذكى عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس شركة العاصمة الإدارية، إنه عند البدء فى التفكير لإنشاء عاصمة جديدة، وجدنا إنها يجب أن تتم فى موقع متميز، وبالفعل تم اختيار موقعها الحالى وهو موقع عبقرى يحيط به من كل اتجاه الطرق الرئيسية فى مصر.

وأضاف عابدين خلال ندوة "إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة"، المنعقدة بمركز إعداد القادة بوزارة التخطيط، أن الهدف الرئيسى من إنشاء العاصمة الإدارية، جاء لتحسين الحياة فى القاهرة "القديمة"، خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة التى نشهدها سنويا، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية ستكمل شكل القاهرة وستمنحها الفرصة لكى تتنفس وتعود لما كانت عليه من عز ورقى وتقدم.

وأوضح عابدين، أن تنفيذ العاصمة الإدارية كان حلم تأخر تنفيذه كثيرا، وكان يجب إنشائها من 30 سنة، مشيرا إلى الموقع المتميز للعاصمة الإدارية والذى يحيط به طريق السخنة وهو أوسع طريق فى مصر حاليا، كما يحدها من الشمال طريق السويس ومن الغرب الطريق الأوسطى، هذا بالإضافة إلى الطريق الدائرى الإقليمى والذى يربط العاصمة الإدارية من شمالها حتى جنوبها.

وتابع رئيس شركة العاصمة الإدارية، أنه "عند اختيار موقع العاصمة الإدارية، وجدنا أننا لسنا فى حاجة لتنفيذ طرق، وإنما فى حاجة فقط لاستكمال الطرق الموجودة ورفع كفاءتها"، مشيرا إلى أن إجمالى مساحة العاصمة الإدارية يبلغ 180 ألف فدانا.