شهدت جميع مؤشرات البورصة انخفاض في مستهل تعاملات اسبوع حيث هبط المؤشر الرئيسي مؤشر “إيجى إكس 30” -1.06% بفارق نقط 12,255.88، وانخفض مؤشر النيل -0.77% بفارق نفط 470.79.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 50 ” -1.47% بفارق نقط 2,020.98، كما انخفض مؤشر “إيجى إكس 70” -0.18% مسجلا 659.87 نقطة.

وانخفض مؤشر “إيجى إكس 100” مسجلا 1,642.22 نقطة بنسبه تغير-0.32%، وسجل مؤشر “إيجى إكس 20” انخفاض مسجلا 12,156.32 نقطة بنسبه تغير -1.48%.

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعي بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الاسبوع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .