“الصناعة”: تنسيق مع البنك المركزى لتفعيل الدور التمويلى للجهاز المصرفى

واصل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مباحثاته مع كبار المسئولين المشاركين بمنتدى الاستثمار فى افريقيا والمنعقد بمدينة شرم الشيخ حيث عقد الوزير جلسة مباحثات مع نظيره الجزائرى يوسف يوسفى وزير الصناعة والمناجم الجزائرى تناولت أهمية تنمية التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الصناعى ، خاصة فى ظل امتلاك الدولتين لقاعدة صناعية كبيرة .

وقال نصار ان المباحثات تناولت اهمية الاستفادة من الامكانات التصنيعية المتوافرة فى كلا البلدين بهدف احداث تكامل وشراكة بين الجانبين ، لافتاً إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصرى والجزائرى للمساهمة فى تعزيز التعاون المشترك وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمتلك فيها البلدين ميزات تنافسية وهو الأمر الذى ينعكس ايجابا فى زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة .

ومن جانبه أكد يوسف يوسفى وزير الصناعة والمناجم الجزائرى ان مشاركته فى هذا الحدث الهام تأتى فى اطار حرص بلاده على تعزيز اواصر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة ، لافتاً إلى ان هناك فرصاً كبيرة امام البلدين لتحقيق طفرة فى تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين الجانبين .

ولفت الى ان الجزائر قد خطت خطوات كبيرة فى مجال تنمية الصناعة الوطنية وبصفة خاصة فى مجالات الصناعات الهندسية والاليكترونية والنسيجية ، وكذا الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة تصنيع الخلايا الشمسية ، فضلا عن صناعة مواد البناء سواء الأسمنت أو الحديد ، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل احد المجالات الرئيسية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة وان مصر تمتلك امكانات كبيرة وهائلة فى هذا القطاع الواعد .

كما التقى المهندس عمرو نصار بطارق فايد رئيس بنك القاهرة حيث تناول اللقاء بحث تعزيز دور الجهاز المصرفى فى توفير اليات تمويلية لتلبية متطلبات استراتيجية الوزارة الهادفة الى تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات فضلا عن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغربما فيها الصناعات الحرفية .

وقال الوزير ان الوزارة تولى اهتمام كبيراً بالسوق الافريقى باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة امام المنتجات المصرية ، منوهاً إلى ان هناك تنسيقا كبيراً مع البنك المركزى لتفعيل الدور التمويلى للبنوك المصرية فى تعزيز التواجد المصرى فى الأسواق الافريقية .

واشار نصار الى ان الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية ايضا الى تفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات لتوفير البرامج التمويلية المناسبة لتشجيع المصدرين على التوجه نحو السوق الإفريقى وبصفة خاصة صغار المنتجين والمصدرين الجدد.

ومن جانبه أشار طارق فايد رئيس بنك القاهرة الى ان البنك لديه رؤية شاملة لزيادة تواجده فى دول القارة الإفريقية ، حيث يوجد فرع للبنك بدولة أوغندا وتم اعادة هيكلته مؤخراً لتفعيل دوره فى توفير المزيد من البرامج التمويلية لتمويل عمليات التصدير والاستثمار للمصريين ليس فقط فى السوق الأوغندى وانما يمتد دوره ليشمل عدد من الدول المحيطة ، لافتاً فى هذا الاطار الى ان البنك يدرس اقامة فروع جديدة فى عدد من البلدان الافريقية .

ولفت الى ان بنك القاهرة حريص على اتاحة اليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تستحوذ هذه النوعية من المشروعات على 60% من محفظة البنك وبصفة خاصة المشروعات المقامة فى الصعيد والمناطق النائية.

شكرا لقرائتكم خبر عن “الصناعة”: تنسيق مع البنك المركزى لتفعيل الدور التمويلى للجهاز المصرفى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .